Roland Garros Musetti sfida Tiafoe per la semifinale | l' italiano vince anche il terzo set | Diretta 6-2 4-6 7-5 5-2

Lorenzo Musetti è pronto a scrivere la storia al Roland Garros, sfidando il talentuoso Francis Tiafoe per un posto in semifinale! Con un incredibile 6-2, 4-6, 7-5, il nostro giovane campione dimostra che il tennis italiano è più vivo che mai. E se dovesse vincere, si troverebbe di fronte a Carlos Alcaraz, il fenomeno che ha già rapito il cuore degli appassionati. Rimanete sintonizzati, la tensione è alle stelle!

Lorenzo Musetti se la vede con lo statunitense Francis Tiafoe per una possibile semifinale con Alcaraz . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Roland Garros, Musetti sfida Tiafoe per la semifinale: l'italiano vince anche il terzo set | Diretta 6-2, 4-6, 7-5, 5-2

Leggi anche Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Segui queste discussioni sui social

Polin gewinnt in Roland Garros gegen Switolina, Belarussin schlägt Olympiasiegerin Zheng ebenfalls in zwei Sätzen Leggi la discussione

Loïs Boisson had never even played at the French Open before, let alone on the biggest court at Roland-Garros Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Musetti e la sfida Roland Garros: «Sono più pronto che mai»; Musetti-Rune al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming; Musetti in rimonta, Paolini in scioltezza: chi sfidano agli ottavi del Roland Garros. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Musetti-Tiafoe diretta Roland Garros: risultato quarti di finale, tennis oggi live

msn.com scrive: L'azzurro numero 7 del mondo sfida lo statunitense (n.16 Atp), in palio il pass per le semifinali dello Slam parigino: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ...

Roland Garros, la diretta dei quarti di finale: Musetti sfida Tiafoe per la semifinale

Lo riporta corriere.it: Lorenzo Musetti se la vedrà con lo statunitense Francis Tiafoe per una possibile semifinale con Alcaraz: «Sta giocando bene, sappiamo il suo talento, ma ho i mezzi per potergli dare fastidio» ...

Musetti-Tiafoe, la diretta al Roland Garros: la sfida vale le semifinali

Scrive fanpage.it: La diretta di Musetti-Tiafoe oggi al Roland Garros 2025: quarti di finale per l'italiano la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ...