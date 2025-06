Roland Garros Musetti sfida Tiafoe per la semifinale | all' americano il secondo set? Diretta 6-2 4-6 3-2

Lorenzo Musetti è pronto a scrivere la sua storia a Roland Garros, sfidando l'americano Francis Tiafoe per accedere alla semifinale. Con il punteggio attuale di 6-2, 4-6, 3-2, ogni punto è una battaglia che tiene gli appassionati col fiato sospeso. La possibilità di affrontare il fenomeno Alcaraz rende questa sfida ancora più elettrizzante. Riuscirà Musetti a sorprendere il pubblico e conquistare il suo posto tra i grandi?

Lorenzo Musetti se la vede con lo statunitense Francis Tiafoe per una possibile semifinale con Alcaraz . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Roland Garros, Musetti sfida Tiafoe per la semifinale: all'americano il secondo set? Diretta 6-2, 4-6, 3-2

Leggi anche Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

