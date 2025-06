Roland Garros Musetti in semifinale | Il mio segreto? Sono diventato papà E lo stadio applaude

Lorenzo Musetti conquista la semifinale di Roland Garros, e il suo segreto è sorprendente: è diventato papà! Questo nuovo capitolo della sua vita lo ha reso più responsabile e professionale, un messaggio che risuona in un contesto sportivo sempre più legato ai valori familiari. Lo stadio applaude, e il giovane talento dimostra che dietro ogni grande risultato c'è un cuore che batte forte. Sarà la spinta che serve per arrivare in finale?

"Mi ha reso più responsabile ed adesso credo di approcciare le cose in maniera più professionale", dice Musetti. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Roland Garros, Musetti in semifinale: “Il mio segreto? Sono diventato papà”. E lo stadio applaude

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l'elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

