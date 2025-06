Roland Garros | Musetti in semifinale Battuto Tiafoe in 4 set Ok il doppio Errani-Paolini

Lorenzo Musetti scrive la storia al Roland Garros 2025! Con una vittoria in quattro set su Frances Tiafoe, il giovane talento italiano conquista la sua prima semifinale, un traguardo che amplifica le aspettative per il tennis azzurro. In un anno in cui il nostro sport sta vivendo un rinascimento, Musetti si unisce a una lista d’élite di campioni. Domani, gli occhi saranno su Jannik Sinner: sarà un’altra giornata da ricordare?

Il giorno prima dei quarti di finale tra Sinner e Bublik, Lorenzo Musetti conquista la prima semifinale in carriera al Roland Garros 2025. Il numero 7 del mondo batte in quattro set Frances Tiafoe e aggiunge un altro grande risultato a una stagione su terra quasi perfetta L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Roland Garros: Musetti in semifinale. Battuto Tiafoe in 4 set. Ok il doppio Errani-Paolini

Leggi anche Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

