Roland Garros Musetti batte Tiafoe | attesa per Alcaraz in semifinale

Lorenzo Musetti continua a scrivere la sua storia nel tennis! Dopo la vittoria su Tiafoe, il giovane talento italiano si prepara a un attesissimo faccia a faccia con Carlos Alcaraz in semifinale. Questo confronto non è solo una sfida tra generazioni, ma un’opportunità per Musetti di dimostrare che il suo momento d’oro, iniziato a Roma, può brillare anche a Roland Garros. Chi vincerà il duello delle promesse? Non perdetevelo!

Lorenzo Musetti conquista la semifinale a fatica contro Tiafoe, possibile remake della semifinale di Roma contro Carlos Alcaraz. Continua il momento positivo di Musetti, che dopo aver conquistato la semifinale agli Internazionali d’Italia, raggiunge lo stesso traguardo al Grande Slam di Parigi. A Roma, il tennista azzurro ha fatto di tutto per raggiungere la finale, battendo avversari del calibro di Medvedev e Zverev. Contro Alcaraz, però, non c’è stata storia. Lo spagnolo ha battuto Musetti per due set a zero e lo stesso destino è toccato anche a Sinner in finale. La volontĂ degli azzurri è quella di riscattarsi in questo Roland Garros, ma non sarĂ affatto facile. 🔗 Leggi su Sportface.it

