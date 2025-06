Roland Garros | incredibile Musetti L’azzurro vola in semifinale battuto Tiafoe | 6-2 4-6 7-5 6-2

Lorenzo Musetti scrive la storia! Per la prima volta, il carrarino conquista la semifinale al Roland Garros, battendo Frances Tiafoe in una partita avvincente. Con un punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-2, Musetti dimostra che la perseveranza e la strategia vincono su ogni difficoltà. Questo successo non è solo personale, ma segna un momento storico per il tennis italiano, portando il nostro sport a nuove vette. Chi sarà il prossimo

Per la prima volta in carriera Lorenzo Musetti è in semifinale al Roland Garros. Il carrarino è tra i migliori quattro del torneo. Battuto in quattro set Frances Tiafoe: 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 il punteggio finale in 2 ore e 48 minuti di gioco. Una partita gestita con esperienza e pazienza dall’italiano, che non si è perso d’animo nei momenti di difficoltà attraversati tra il secondo e il terzo set. È stata una sfida equilibrata e combattuta, indirizzata da Lorenzo con il break nel dodicesimo game del terzo set. Poi un quarto parziale totalmente dominato da Musetti che diventa il quinto italiano nell’Era Open in semifinale al Roland Garros. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Segui queste discussioni sui social

Polin gewinnt in Roland Garros gegen Switolina, Belarussin schlägt Olympiasiegerin Zheng ebenfalls in zwei Sätzen Leggi la discussione

Loïs Boisson had never even played at the French Open before, let alone on the biggest court at Roland-Garros Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Roland Garros 2025, Musetti: “Una sensazione incredibile, molto orgoglioso di me”; Musetti: Può essere l'anno giusto per arrivare in fondo al Roland Garros; Musetti, è ufficiale: rimangono tutti senza parole al Roland Garros. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Musetti in semifinale al Roland Garros, quanto ha guadagnato? Il montepremi completo

Da msn.com: Lorenzo Musetti ha scritto un nuovo capitolo della sua carriera conquistando la sua seconda semifinale in uno Slam. Dopo esserci riuscito a Wimbledon nel 2024, il talento toscano torna a ...

Roland Garros, Lorenzo Musetti conquista una storica semifinale: battuto Tiafoe in quattro set

msn.com scrive: Prosegue il momento magico e l'avventura parigina al Roland Garros per Lorenzo Musetti. Il tennista di Carrara conquista per la prima volta la semifinale nel secondo torneo dello Slam dell'anno (il pi ...

Roland Garros: Musetti vola in semifinale, battuto Tiafoe 3-1. 'Mio segreto? Sono diventato papà'

Si legge su ansa.it: 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 il punteggio a favore dell'azzurro. Errani-Paolini alle semifinali del doppio. Nel torneo femminile avanti Swiatek e Sabalenka (ANSA) ...