Roland Garros i pronostici sugli incontri di martedì 3 giugno

Il Roland Garros si accende e i quarti di finale promettono scintille! Martedì 3 giugno, occhi puntati su Musetti, l'astro nascente del tennis italiano, che sfida il grintoso Tiafoe. In un torneo dove ogni colpo può cambiare le sorti, il talento di Musetti si inserisce in un contesto di grande competitività. Chi avrà la meglio? La tensione è palpabile e il sogno di un trionfo azzurro è più vivo che mai!

: in campo anche l’italiano Musetti contro Tiafoe Il Roland Garros entra nel vivo, oggi sono in programma quattro incontri dei quarti di finale: Sabalenka-Zheng e Svitolina-Swiatek per il tabellone femminile, Musetti-Tiafoe e Paul-Alcaraz per quello maschile. La testa di serie numero uno Sabalenka ha iniziato a incontrare difficoltà nello scorso turno, ma ha superato bene il test contro Amanda Anisimova, vincendo con il punteggio di 7-5 6-3. Il prossimo ostacolo non è da meno: Zheng, campionessa olimpica in carica, che ha vinto la medaglia d’oro proprio sul Court Philippe Chatrier la scorsa estate. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Roland Garros, i pronostici sugli incontri di martedì 3 giugno

Leggi anche Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Approfondimenti da altre fonti

Sinner-Bublik, Jannik festeggia 52 settimane da numero 1: pronostico

gazzetta.it scrive: Pronostico Sinner-Bublik quote analisi statistiche quarti di finale Roland Garros in programma mercoledì 4 giugno alle ore 14 ...

Roland Garros – L’idiosincrasia di Jannik Sinner per i pronostici. Io non ce l’ho: per me vince il torneo

Come scrive ubitennis.com: Tennis - Editoriali del Direttore | Se chiedi a Sinner se pensa di battermi risponde… "Dipende da come dormo". Intanto quarti Slam n.11. Ha distrutto Rublev e batterà, senza distruggerlo, anche Bublik ...

Sinner-Rublev oggi al Roland Garros, orario e dove vederla in TV e streaming

Secondo fanpage.it: Sinner-Rublev è in programma oggi lunedì 2 giugno al Roland Garros non prima delle 20:15. Tutto quello che c’è da sapere su Diretta TV e streaming. Sinner sfida oggi Rublev negli ottavi di finale del ...