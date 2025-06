roland garros errani e paolini volano in semifinale

Sara Errani e Jasmine Paolini scrivono un'altra pagina di storia al Roland Garros, volando in semifinale nel doppio femminile! Con una vittoria convincente su Kudermetova e Mertens, le azzurre confermano la loro grande forma. Questo trionfo si inserisce nel trend positivo del tennis italiano, sempre più presente nei palcoscenici internazionali. Riusciranno a conquistare la finale? La tensione è palpabile!

AGI - Sara Errani e Jasmine Paolini volano in semifinale nel torneo di doppio femminile del Roland Garros. Le campionesse degli Internazionali d'Italia 2025 battono in due set la coppia formata da Veronika Kudermetova ed Elise Mertens: 6-2 6-3 il punteggio in favore delle azzurre, che in semifinale attendono la coppia vincente della sfida tra AndreevaShnaider e DanilovicPotapova. Sinner torna in campo per la semifinale. Domani, invece, Jannik Sinner torna in campo per giocarsi un posto in semifinale. Il numero uno del mondo affronterà il kazako Alexander Bublik nel terzo match dalle 11 sul Philippe-Chatrier.