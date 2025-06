Roland Garros Errani e Paolini volano in semifinale

Sara Errani e Jasmine Paolini scrivono un'altra pagina di storia al Roland Garros, conquistando la semifinale nel torneo di doppio femminile. Con un netto 6-2 6-3, le azzurre dimostrano che l'Italia è in pole position nel tennis mondiale. Questo successo si inserisce in un trend positivo per il nostro sport, con sempre più giovani talenti che emergono a livello internazionale. Chissà cosa ci riserverà la prossima sfida!

AGI - Sara Errani e Jasmine Paolini volano in semifinale nel torneo di doppio femminile del Roland Garros. Le campionesse degli Internazionali d'Italia 2025 battono in due set la coppia formata da Veronika Kudermetova ed Elise Mertens: 6-2 6-3 il punteggio in favore delle azzurre, che in semifinale attendono la coppia vincente della sfida tra AndreevaShnaider e DanilovicPotapova. Sinner torna in campo per la semifinale. Domani, invece, Jannik Sinner torna in campo per giocarsi un posto in semifinale. Il numero uno del mondo affronterà il kazako Alexander Bublik nel terzo match dalle 11 sul Philippe-Chatrier. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Roland Garros, Errani e Paolini volano in semifinale

Leggi anche questi approfondimenti

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Segui queste discussioni su X

Roland Garros 2025, strepitoso il tennis italiano: Musetti vola in semifinale. Anche Errani-Paolini proseguono il torneo https://ilfaroonline.it/2025/06/03/roland-garros-2025-strepitoso-il-tennis-italiano-musetti-vola-in-semifinale-anche-errani-paolini-proseguono- Tweet live su X

Leggo giornalisti che si strappano le vesti per Musetti Tiafoe, mentre io penso che sia stata una partita nel complesso bruttarella e va benissimo così, Muso continua a vincere pure le partite grigie, la bella notizia è questa. #tennis #rolandgarros Tweet live su X

Lorenzo MUSETTI, al termine di una battaglia di tre ore, ha domato l’ostico statunitense Frances Tiafoe assicurandosi la prima presenza della carriera nel turno di semifinale del Roland Garros. Il ventitreenne carrarino, autore di una prestazione vicina alla perf Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Roland Garros, Errani e Paolini in semifinale nel doppio femminile

Riporta sport.sky.it: Errani e Paolini tornano in semifinale a Parigi grazie alla netta vittoria su Kudermetova e Mertens. Le azzurre attendono adesso Andreeva/Shnaider che hanno eliminato in due set Danilovic/Potapova ...

Roland Garros: Andreeva e Shnaider l’ostacolo verso la finale di Paolini ed Errani

Scrive ubitennis.com: Saranno Mirra Andreeva e Diana Shnaider le avversarie di Sara Errani e Jasmine Paolini nella semifinale del Roland Garros del torneo di doppio femminile. Sicuramente una coppia ostica, con la ...

Roland Garros, Errani e Paolini volano in semifinale: prova di carattere contro Kudermetova e Mertens

Da sport.virgilio.it: Procede spedita l'avventura di Paolini ed Errani: battute per 6-2 6-3 Kudemertova e Mertens, ora in semifinale potrebbero sfidare il baby prodigio Andreeva.