Roland Garros Errani e Paolini da sogno | volano in semifinale nel doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini fanno sognare l'Italia: le due tenniste hanno conquistato un posto in semifinale al Roland Garros 2025, eliminando la forte coppia belga Kudermetova-Mertens con un netto 6-2 6-3. Questo traguardo non solo esalta il talento azzurro, ma si inserisce perfettamente nel trend di riscoperta del tennis femminile italiano, sempre più protagonista sui palcoscenici internazionali. La semifinale promette emozioni straordinarie

(Adnkronos) – Sara Errani e Jasmine Paolini volano in semifinale al Roland Garros 2025. Le due azzurre hanno eliminato ai quarti del torneo di doppio la coppia belga formata da Veronika Kudermetova ed Elise Mertens, in due set (6-2 6-3 il punteggio). Nel penultimo atto del secondo Slam stagionale, la coppia azzurra affronterà ora la . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Segui queste discussioni sui social

I so damn love #Roland devices because they work with AA, 9V and other rechargable battery types where ever it's technically possible. I mean there are and were other gear brands doing the same but Roland were early, the #TB303 came out in… Leggi la discussione

Franco de Francia 2025 Resultados: Jack Draper pierde en presencia de Alexander Bublik en Roland Garros Postrero 16 #abierto #Alexander #ante #Bublik #Draper #Francia #Garros #Jack #pierde #resultados #Roland #último #ButterWord #Spanish_N… Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roland Garros, Errani e Paolini in semifinale nel doppio femminile

Riporta sport.sky.it: Errani e Paolini tornano in semifinale a Parigi grazie alla netta vittoria su Kudermetova e Mertens. Le azzurre attendono adesso Andreeva/Shnaider o Danilovic/Potapova ...

Roland Garros, Errani/Paolini in semifinale. Sconfitte ancora Kudermetova/Mertens

Si legge su ubitennis.com: Tennis - Roland Garros | Le azzurre, trainate dall'esperienza di Sarita, si impongono con mestiere in un match quasi sempre in controllo. In semifinale sfideranno o Andreeva/Shnaider oppure Danilovic/ ...

Roland Garros, altro ruggito di Sara Errani e Jasmine Paolini: è semifinale

Riporta msn.com: Veronika Kudermetova ed Elise Mertens non possono nulla contro lo strapotere delle due azzurre, cui basta poco più di un'ora per vincere.