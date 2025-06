Roland Garros è sempre super Musetti | batte Tiafoe in 4 set e vola in semifinale | Diretta 6-2 4-6 7-5 6-2

Roland Garros accende i riflettori su Lorenzo Musetti, che con una prestazione da incorniciare sconfigge Francis Tiafoe in quattro set. Il tennista italiano si prepara ora a sfidare il fenomeno Alcaraz, dando vita a un duello che potrebbe scrivere la storia. Questo match non è solo un passo verso la finale, ma rappresenta il sogno di una generazione che aspira a ridisegnare il tennis italiano. Chi sarà il prossimo campione?

Lorenzo Musetti se la vede con lo statunitense Francis Tiafoe per una possibile semifinale con Alcaraz . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Roland Garros, è sempre super Musetti: batte Tiafoe in 4 set e vola in semifinale | Diretta 6-2, 4-6, 7-5, 6-2

Leggi anche Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

