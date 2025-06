Roland Garros Alcaraz batte Paul | in semifinale sfida di nuovo Musetti

Carlos Alcaraz conquista la semifinale del Roland Garros, superando Tommy Paul, e si prepara per una sfida emozionante contro Lorenzo Musetti. Questo incontro non è solo una rivincita: rappresenta anche il confronto tra due generazioni emergenti del tennis italiano e spagnolo. Con il torneo che si fa sempre più intenso, gli appassionati possono aspettarsi un match ricco di colpi da maestro e tensione palpabile! Chi sarà il campione?

Carlos Alcaraz batte Tommy Paul nei quarti di finale del Roland Garros: in semifinale sfiderà di nuovo Lorenzo Musetti. Dopo Lorenzo Musetti, che nel tardo pomeriggio ha battuto lo statunitense Frances Tiafoe, in serata è arrivato il secondo semifinalista del Roland Garros: Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo, detentore dello slam parigino, ha battuto nei quarti di finale Tommy Paul in tre set (6-0, 6-1, 6-4). Paul-Alcaraz, lo spagnolo vince in tre set: il resoconto del match. Sbarazzatosi di Ben Shelton agli ottavi in quattro set, Carlos Alcaraz ha eliminato un altro statunitense dal Roland Garros: Tommy Paul. 🔗 Leggi su Sportface.it