Roland Garros 2025 strepitoso il tennis italiano | Musetti vola in semifinale Anche Errani-Paolini proseguono il torneo

Il tennis italiano vive un momento di esplosione, e il Roland Garros 2025 ne è la prova. Lorenzo Musetti conquista la semifinale, affiancandosi a nomi storici come Sinner e Pietrangeli. Ma non è solo lui a brillare: anche Errani e Paolini continuano a stupire. Questo straordinario percorso incarna una rinascita sportiva che infonde energia a tutta una generazione. Siamo pronti a tifare e sognare in grande!

Parigi, 3 giugno 2025 – E arriva uno splendido successo di Lorenzo Musetti, che firma la storia del tennis italiano. Raggiunge la semifinale del Roland Garros 2025 e diventa il terzo italiano di sempre a proseguire, in questo turno, in competizione. Dopo Sinner e Pietrangeli, ecco Musetti che si fa largo, ancora una volta, tra i grandi. E accanto al bronzo olimpico brilla anche un cammino nel tennis che sta segnando lo sport azzurro. Il risultato in tabellone, di oggi pomeriggio, è quello di 6-2, 4-6, 7-5, 6-2. E Frances Tiafoe superato ai quarti di finale. E sorride anche il tennis femminile. Nel torneo del doppio, proseguono il cammino in competizione, anche Sara Errani e Jasmine Paolini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l'elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

