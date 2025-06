Roland Garros 2025 oggi | orari martedì 3 giugno ordine di gioco tv streaming

Il 3 giugno al Roland Garros 2025 è una data da segnare: quarti di finale che promettono emozioni forti! Lorenzo Musetti, fresco di stelle e speranze, sfida Frances Tiafoe nel temuto Philippe Chatrier. In un'epoca in cui il tennis è più che mai un riflesso di resilienza e carisma, ogni colpo può cambiare il destino di un campione. Riuscirà Musetti a brillare tra i giganti? Non perdere l'appuntamento in tv e streaming!

La decima giornata di gare del Roland Garros propone i match dei quarti di finale del singolare maschile e femminile. È il momento della prova di maturità. Vincere ancora per conquistarsi il diritto di sfidare nuovamente Carlos Alcaraz. Nel terzo incontro sul Philippe Chatrier Lorenzo Musetti, testa di serie numero 8, affronta, Frances Tiafoe, favorito numero 15 del seeding. La partita contro Rune ha confermato la crescita di un giocatore che ha definitivamente svoltato dal punto di vista mentale e anche contro un cliente ostico come il danese è uscito prepotentemente alla distanza sfoderando tutta la sua classe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025 oggi: orari martedì 3 giugno, ordine di gioco, tv, streaming

