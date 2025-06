Roland Garros 2025 Musetti in semifinale | battuto Tiafoe in 4 set

Lorenzo Musetti conquista la semifinale del Roland Garros 2025, un traguardo che lo catapulta nell'élite del tennis mondiale. Battendo l'americano Frances Tiafoe in quattro set, il talento carrarino dimostra di avere le carte in regola per ambire a un sogno più grande. La sua grinta e determinazione rispecchiano la nuova generazione di tennisti italiani, pronta a scrivere la storia. Chi fermerà Musetti? La finale è a un passo!

Lorenzo Musetti vola in semifinale al Roland Garros 2025. Il tennista carrarino, numero 7 del ranking Atp, ha battuto nel suo match dei quarti di finale, giocato sul campo Philippe-Chatrier, l’americano Frances Tiafoe (n. 16 Atp) in quattro set con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 in due ore e 50 minuti di gioco. Nel prossimo turno l’azzurro affronterà il vincente tra Tommy Paul e Carlos Alcaraz. Per lui si tratta della prima semifinale in carriera al Roland Garros, la seconda in uno Slam dopo quella raggiunta a Wimbledon un anno fa. First Grand Slam semi-final deserves a flex? #RolandGarros pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros 2025, Musetti in semifinale: battuto Tiafoe in 4 set

Leggi anche Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Segui queste discussioni sui social

Polin gewinnt in Roland Garros gegen Switolina, Belarussin schlägt Olympiasiegerin Zheng ebenfalls in zwei Sätzen Leggi la discussione

Loïs Boisson had never even played at the French Open before, let alone on the biggest court at Roland-Garros Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Musetti-Tiafoe al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming; Musetti stellare, si regala i quarti a Parigi: Rune steso in 4 set; Roland Garros 2025, le partite e gli orari di oggi: Musetti-Galan e Paolini-Tomljanovic i match da non perdere. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roland Garros 2025 - Lorenzo Musetti viene a capo in 4 set del dilemma Frances Tiafoe, è in semifinale!

Da eurosport.it: TENNIS, ROLAND GARROS - Lorenzo Musetti vola in semifinale battendo Frances Tiafoe in quattro set. Partenza fulminante, qualche difficoltà nel secondo parziale ...

Roland Garros: in campo Musetti-Tiafoe 3-0 nel quarto LIVE 2-1 il conto dei set

Riporta ansa.it: In palio la semifinale. Errani-Paolini alle semifinali del doppio. Nel torneo femminile avanti Swiatek e Sabalenka (ANSA) ...

Roland Garros, Tiafoe fa 'la spia' e Musetti viene ammonito

Da msn.com: (Adnkronos) - Lorenzo Musetti si innervosisce e calcia una pallina. Frances Tiafoe fa la 'spia' e l'arbitro ammonisce l'azzurro nei quarti di finale del singolare maschile del Roland Garros 2025. L'ep ...