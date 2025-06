Rogo Milano a processo i mandanti e l’esecutore Nell’incendio del magazzino morirono tre ragazzi

A Milano, si accende il processo per i tre uomini accusati di aver appiccato un incendio mortale in un magazzino, strappando la vita a tre giovani. Questo tragico evento riporta alla luce il dramma dell'immigrazione e delle condizioni di lavoro nel nostro paese. Le vittime, tra cui due fratelli, rappresentano una realtà spesso ignorata. È fondamentale che queste storie non vengano dimenticate. Il coraggio di parlare è il primo passo verso la giustizia.

Sono stati rinviati a giudizio con rito immediato i tre uomini arrestati per il rogo appiccato lo scorso 12 settembre nel magazzino di via Cantoni a Milano, dove morirono tre giovani cinesi tra cui due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Le vittime, decedute per intossicazione da fumi, si chiamavano rispettivamente Liw Yan, Dong Yan, e Pan An. Per i due presunti mandanti Yijie Yao e Bing Zhou, e per l’esecutore materiale Washi Laroo, il processo si aprirà il prossimo 10 settembre davanti alla Corte di assise di Milano. Le accuse sono quelle di omicidio volontario plurimo, incendio e tentata estorsione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rogo Milano, a processo i mandanti e l’esecutore. Nell’incendio del magazzino morirono tre ragazzi

