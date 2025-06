Roghi nelle campagne al San Paolo la denuncia dei residenti | Così ogni anno

Un incendio devastante ha colpito le campagne del San Paolo, segnalato dai residenti su Facebook. Ogni anno, questa situazione si ripete, mettendo a rischio non solo la natura ma anche le abitazioni e i mezzi parcheggiati. In un’epoca in cui il cambiamento climatico è al centro delle discussioni, è fondamentale che le comunità si uniscano per affrontare queste emergenze e trovare soluzioni durature. La sicurezza dei nostri quartieri dipende da noi!

Con un post pubblicato ieri, lunedì 2 giugno, su Facebook in un gruppo dedicato al Quartiere San Paolo di Bari, è stato denunciato l'incendio del tratto di campagna compreso tra via Calabria e via Sicilia. "Sta bruciando dalle 14 del pomeriggio mettendo a rischio le macchine parcheggiate per. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Roghi nelle campagne al San Paolo, la denuncia dei residenti: "Così ogni anno"

Segui queste discussioni sui social

#Roghi nel #Casertano, #VigiliFuoco e mezzi aerei in azionenews/2024/08/roghi-casertano-vigili-fuoco-mezzi-aerei-azione/ Leggi la discussione

Notiziario Anticlericale del 31 Dicembre 2023 #Notiziarioanticlericale #fanatismoclericale #abusiclericale #giordanobruno #roghi Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roghi nelle campagne al San Paolo, la denuncia dei residenti: "Così ogni anno"

Segnala baritoday.it: Nel pomeriggio di lunedì 2 giugno è stato appiccato un incendio nel tratto di campagna tra via Calabria e via Sicilia, con fiamme e fumo che hanno creato disagi agli abitanti della zona ...

Campagna anticendio 2024, il bilancio: oltre 200 roghi divampati nel Cosentino

quicosenza.it scrive: COSENZA – La campagna ... Paolo Tierri – e insieme ai Vigili del fuoco siamo stati impegnati nello spegnimento delle fiamme fino alle 4 del mattino cercando di coprire prima l’area di San ...

Ripresi i roghi a Vieste e Monte Sant’Angelo, Canadair da Lamezia

Riporta statoquotidiano.it: FOGGIA – Sul Gargano continua il rogo di Vieste-San Felice. Sono ripresi da dieci ... anzi è alto il rischio di ripresa dei roghi.