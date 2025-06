Rod Stewart annulla il concerto poche ore prima dell’inizio | Mi dispiace informarvi che non sto bene

Rod Stewart ha sorpreso i fan di Las Vegas, annullando il concerto a poche ore dall'inizio: «Non mi sento bene», ha dichiarato. Questo episodio mette in luce un tema caldo nel mondo della musica: la salute degli artisti, spesso sacrificata sull'altare di tournée e impegni. In un'industria che richiede performance sempre impeccabili, è fondamentale ricordare che anche le star hanno bisogno di prendersi cura di sé. La salute prima di tutto!

Meno di quattro ore prima dell’inizio del suo spettacolo al Colosseum del Caesars Palace di Las Vegas, ieri sera, Rod Stewart si è dichiarato malato. «Mi dispiace informarvi – ha scritto su Instagram il cantautore britannico 80enne – che non mi sento bene e il mio spettacolo di stasera al The Colosseum del Caesars Palace è stato riprogrammato per il 10 giugno. I vostri biglietti saranno validi per la nuova data». L’esibizione fa parte del programma del The Encore Shows, la sua residenza in quella che è una delle più rinomate venue di Las Vegas e che vede la rockstar da 120 milioni di dischi venduti in tutto il mondo protagonista da 13 anni. 🔗 Leggi su Open.online