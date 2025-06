Rock tango argentino e classica | 12 serate in compagnia delle ' Sinfonie in Giardino'

Rivivi l'incanto delle melodie sotto le stelle con "Sinfonie in giardino". Dal 5 al 22 giugno, il parco Giordano Bruno si trasforma in un palcoscenico unico, dove rock, tango argentino e classica si intrecciano in dodici serate indimenticabili. Un'opportunità perfetta per immergersi nella magia della musica all'aperto, riscoprendo il potere dell'arte di unire generazioni e culture. Non perdere l’occasione di vivere un'esperienza sonora senza preced

Ritorna l'appuntamento con 'Sinfonie in giardino', la rassegna musicale che animerà le serate di giugno sotto gli alberi storici del parco Giordano Bruno. La seconda edizione della kermesse si svolgerà da giovedì 5 a domenica 22 giugno, offrendo dodici serate eclettiche che spazieranno da Mozart. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Rock, tango argentino e classica: 12 serate in compagnia delle 'Sinfonie in Giardino'

Su questo argomento da altre fonti

Mozart, tango e grande jazz. Torna ‘Sinfonie in giardino’; Mozart, tango e grande jazz. Torna ‘Sinfonie in giardino’; Torna “Music & Wine”: 16 concerti gratuiti tra jazz, classica, elettronica a tante degustazioni; “Sinfonie in Giardino”, dodici serate gratuite di musica nel parco Giordano Bruno. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Jazz, rock, folk, tango e classica La mappa dei ‘Luoghi della musica’

Segnala lanazione.it: Quattordici spettacoli in dieci comuni della provincia fra musica classica, lirica, etnica, jazz, tango, folk, musiche da film, pop, rock e canzone d’autore. La XXVIII edizione del Festival ...

Domenica tra tango, bridge e musica classica

Segnala radioaldebaran.it: Torneo di bridge a Chiavari, tango argentino a Rapallo, concerto di classica a Portofino.Ecco alcuni appuntamenti per la giornata di domani. L’associazione Bridge di Chiavari organizza in piazza della ...

Rock e pop: Taormina risuona con "Palermo Classica"

Si legge su balarm.it: L'antico incontra il moderno, la musica risuona ed è subito una grande festa: in occasione della quinta edizione del festival internazionale "Palermo Classica", Taormina si ... uno dei migliori ...