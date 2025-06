Rock Bazaar Band pronta a infiammare Zola Predosa

...pubblico con un live imperdibile! In un'epoca in cui la musica dal vivo sta vivendo una nuova rinascita, questo evento rappresenta l'occasione perfetta per gli appassionati di riscoprire il potere del rock. Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza elettrizzante, dove note e emozioni si intrecciano in un connubio unico. Preparati a vibrare al ritmo della Rock Bazar Band!

Gli amanti del rock sono attesi a Zola Predosa venerd√¨ 7 giugno 2025, quando la Rock Bazar Band salir√† sul palco per una serata ricca di energia e buona musica. Conosciuti per il loro sound che mescola sapientemente rock classico, blues e hard rock, la Rock Bazar Band √® pronta a scatenare il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ¬© Bolognatoday.it - Rock Bazaar Band pronta a infiammare Zola Predosa

