Rocchi torna sul contatto N’Dicka-Bisseck | Ho preferito non far sentire l’audio

Nel cuore della lotta per il titolo, ogni decisione arbitrale può segnare il destino di una stagione. Rocchi torna a parlare del contatto tra N’Dicka e Bisseck, un episodio controverso che ha infiammato gli animi dei tifosi. La scelta di non rivelare l’audio dell’episodio alimenta il dibattito su trasparenza e giustizia nel calcio. In un campionato così combattuto, ogni dettaglio conta e la tensione sale. Chi avrà la meglio nel rush finale?

Nel rush finale del campionato, tra i tanti big match che la Roma ha dovuto affrontare c’è stato anche quello di San Siro contro l’Inter, terminato con la vittoria per 1-0 grazie alla rete di Matias Soulé. La sfida è stata caratterizzata nel finale da un episodio molto rischioso per i giallorossi, con il contatto in area di rigore tra N’Dicka e Bisseck, che è stato considerato regolare dal direttore di gara, tra le veementi proteste dei nerazzurri. Nella conferenza stampa di fine stagione a Coverciano, Rocchi ha così parlato dell’episodio: “Non è stato facile gestire gli audio da far sentire su Open Var, perché dovevo anche tutelare i ragazzi e per proteggere qualcuno dei miei ho preferito non mostrare un audio come in Inter-Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Rocchi torna sul contatto N’Dicka-Bisseck: “Ho preferito non far sentire l’audio”

Leggi anche Contatto Pasalic-Koné, a Open Var si torna sull’episodio: la spiegazione di Rocchi - Dopo la vittoria contro il Milan, la Roma affronta ancora le polemiche sul contatto tra Pasalic e Koné nell'episodio con l'Atalanta.

Segui queste discussioni sui social

#Rocchi: "Se la strada del dialogo non è corretta dirò ai ragazzi di essere più duri da subito" Leggi la discussione

#Rocchi a Open Var su #ParmaNapoli: "Il tocco di mano di Balogh non è punibile. Mentre se il pallone fosse finito sul braccio destro sarebbe stato da rigore" Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rocchi: “Ho preferito non mostrare in TV l’audio sul rigore Bisseck-Ndicka”. Perché l’ha fatto

Si legge su fanpage.it: Il designatore degli arbitri Rocchi è tornato a parlare dell'episodio del contatto tra Ndicka e Bisseck spiegando il perché della mancata diffusione ...

Rocchi: "Certe scene in panchina non tollerabili, l'episodio in Inter-Roma ha creato tanti dubbi"

Secondo msn.com: Gianluca Rocchi è intervenuto in conferenza stampa in FIGC sul bilancio della stagione degli arbitri in Serie A. Il designatore si è soffermato sulle proteste eccessive da parte degli allenatori, sull ...

Contatto N'Dicka-Bisseck, spunta l'audio VAR-arbitro. Rocchi: "Rigore da concedere, Di Bello sbaglia una cosa"

Scrive informazione.it: Il famigerato contatto tra N'Dicka e Bisseck nel finale di Inter-Roma dello scorso 27 aprile è stato analizzato nell’ultima puntata stagionale di 'Open VAR', in onda su DAZN, che ha svelato anche il c ...