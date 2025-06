Rocchi sulla stagione degli arbitri di Serie A | I giovani devono imparare questa cosa Penso che in questa annata…

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A, ha fatto il punto sulla stagione appena conclusa, sottolineando l’importanza della formazione per i giovani fischietti. In un campionato in continua evoluzione, le nuove leve devono apprendere a gestire la pressione e le aspettative sempre più elevate. Questa annata ha evidenziato sfide critiche che potrebbero plasmare il futuro dell’arbitraggio: come garantirne l’integrità e la professionalità? Un tema caldo da seguire.

Alla conferenza stampa di fine stagione, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha offerto un'ampia panoramica sul lavoro svolto durante l'annata sportiva, soffermandosi su criticità, prospettive future e scelte strategiche.

