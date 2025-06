Rocchi | "Ndicka-Bisseck ho bloccato io l'audio del VAR per proteggere i miei Certe scene in panchina non più tollerabili"

In un contesto calcistico sempre più acceso, Gianluca Rocchi ha fatto un passo deciso: "Ho bloccato l'audio del VAR per proteggere i miei". Davanti ai giornalisti, il designatore degli arbitri ha messo in luce una realtà scomoda, facendo eco a un trend di crescente intolleranza verso comportamenti inaccettabili in panchina. La domanda sorge spontanea: fino a che punto si deve tollerare la pressione su chi deve garantire l'equità in campo?

Nella sede della FIGC di via Allegri, a Roma, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha incontrato la stampa per fare un bilancio sulla. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Arbitri, Rocchi: "Siamo l'unica categoria sempre pronta ad ammettere gli errori, sembra sia dovuto" - Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, commenta al 23° Memorial Niccolò Galli di Firenze, sottolineando come gli arbitri, pur essendo l'unica categoria sempre pronta ad ammettere i propri errori, siano determinanti nel mondo del calcio.

