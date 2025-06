Rocchi | “Ho preferito non mostrare in TV l’audio sul rigore Bisseck-Ndicka” Perché l’ha fatto

Il designatore degli arbitri Rocchi ha optato per non divulgare l'audio del Var riguardante il controverso rigore tra Ndicka e Bisseck. Una scelta che riaccende il dibattito sulla trasparenza nel calcio italiano, un tema sempre più centrale nella discussione sportiva. In un’epoca in cui i tifosi chiedono maggiore chiarezza e responsabilità, la decisione di Rocchi invita a riflettere su quanto sia cruciale la comunicazione nel mondo del pallone.

Il designatore degli arbitri Rocchi è tornato a parlare dell'episodio del contatto tra Ndicka e Bisseck spiegando il perché della mancata diffusione dell'audio con il Var.

