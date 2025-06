Rocchi | Audio Inter-Roma non facile da gestire! Riparato 136 errori

Nel panorama calcistico attuale, la trasparenza è diventata un valore imprescindibile. Tommaso Rocchi, designatore AIA, ha rivelato che nella partita Inter-Roma sono stati identificati 136 errori audio del VAR, evidenziando la difficoltà di comunicare decisioni cruciali. Questo episodio riaccende il dibattito sull'affidabilità della tecnologia nel calcio, in un momento in cui i tifosi chiedono sempre più chiarezza e giustizia sul campo. La verità è che l'errore umano è ancora parte del

Rocchi, designatore AIA, ha parlato degli audio VAR facendo riferimento a Inter-Roma. In quel caso rigore solare non dato ai nerazzurri sullo 0-1 per i giallorossi. Le parole di Rocchi. COMUNICAZIONE – Nella conferenza stampa di fine stagione, il designatore Tommaso Rocchi ha risposto così sulla comunicazione VAR: « Non è stato facile gestire gli audio su Open VAR, in alcune circostanze ho dovuto tutelare i ragazzi, esempio su Inter-Roma, ma questa è una scelta mia. Non sono bravo a preparare questo tipo di lavoro, come esperienza ho capito che è meglio far vedere tutto. Questa è una sfida che lancio per il futuro, a me va bene questo ma dovreste anche concedere la possibilità di designare un arbitro che ha sbagliato anche la settimana successiva. 🔗 Leggi su Inter-news.it