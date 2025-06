Rocchi | abbiamo europeizzato il nostro arbitraggio Un arbitro che sbaglia deve poter ri-arbitrare subito

Gianluca Rocchi lancia un appello per "europeizzare" l'arbitraggio italiano. In un campionato avvincente ma complesso, il designatore sottolinea che gli errori devono essere subito corretti, aprendo la porta a una nuova generazione di arbitri. È ora di investire sui giovani e dare loro spazio, perché il futuro del calcio italiano dipende anche da questo. La domanda è: siamo pronti a sostenere il cambiamento?

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha parlato oggi nella conferenza organizzata dall’Associazione Italiana Arbitri: «Questo campionato è appassionante, ma è di una difficoltà estrema e non ha permesso di valorizzare alcuni giovani per l’importanza e il peso della partita. Quando si investe sui giovani ci vuole tempo e pazienza, purtroppo il calcio non ha né tempo, né pazienza. Se vogliamo avere arbitri al top sui 39-40 anni, dobbiamo investire su giovani di 32-33 anni. Sono rischi ponderati, ma stiamo facendo un investimento per il futuro. Vogliamo valorizzare i giovani perché a oggi f acciamo fatica a utilizzare dei giovani nei big match » Le parole di Rocchi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it