Roberto Paglicci è il nuovo campione del mondo di karate ai World Master Games

Roberto Paglicci, l'aretino che ha portato il karate italiano ai vertici mondiali, conquista il titolo di campione ai World Master Games a Taipei! Un trionfo che non solo celebra la sua determinazione, ma anche la crescente popolarità delle arti marziali tra gli sportivi over 36. Questo successo illumina l'importanza di una vita attiva e sana in ogni fase della vita. Chi ha detto che il karate è solo per i giovani?

di Matteo Marzotti È aretino il nuovo campione del mondo di karate. Si tratta di Roberto Paglicci, portacolori dell’ Karate 1979, che ha vissuto una lunga trasferta fino a Taipei per combattere ai World Master Games, il più partecipato evento multisport nel panorama mondiale per atleti con più di 36 anni di età, dove è stato protagonista di un percorso ricco di soddisfazioni in cui ha festeggiato ben due medaglie: l’oro nella competizione individuale e il bronzo nella competizione a squadre con la nazionale italiana. Classe 1969, Paglicci ha vissuto le emozioni della prima esperienza iridata con il duplice obiettivo di mettersi alla prova con avversari di tutti i continenti e di arricchire un palmares già particolarmente ricco in cui spiccavano soprattutto un terzo posto ai Campionati Europei del 2023 e la vittoria di ben quattro titoli italiani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roberto Paglicci è il nuovo campione del mondo di karate ai World Master Games

