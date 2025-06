Roberto De Zerbi torna allo Zaccheriai tra applausi memoria e orgoglio

Oggi, Roberto De Zerbi torna a casa, allo Zaccheria, dove il passato si fonde con il presente in un abbraccio di emozioni. Tra applausi e ricordi, risorge un sogno: riportare il Foggia nei cuori dei tifosi. Questo ritorno non è solo una questione di calcio, ma un simbolo di rinascita per una città intera, che guarda al futuro con rinnovata speranza. Un’occasione imperdibile per rivivere la magia del calcio che unisce!

Roberto De Zerbi è tornato a casa. Allo Zaccheria, nel suo stadio, quello che gli ha regalato sogni, gioie, ma anche dolori. Quel campo che vide il suo Foggia sfiorare la Serie B e lasciare l’amaro in bocca a una città intera, pronta a esplodere e rimasta invece con l’urlo strozzato in gola. Oggi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Roberto De Zerbi torna allo Zaccheriai, tra applausi, memoria e orgoglio

Leggi anche Roberto De Zerbi torna a Foggia: il 3 giugno la cittadinanza onoraria e l'abbraccio con la sua gente - Roberto De Zerbi, il noto allenatore, torna a Foggia il 3 giugno per ricevere la cittadinanza onoraria, un riconoscimento della sua straordinaria carriera e del legame con la sua città natale.

Su questo argomento da altre fonti

Roberto De Zerbi torna a Foggia: il 3 giugno la cittadinanza onoraria e l'abbraccio con la sua gente; RICONOSCIMENTO Roberto De Zerbi torna a Foggia: il 3 giugno riceverà la cittadinanza onoraria; Anche De Zerbi torna in Serie A: Ma non sono esclusi altri colpi di scena. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

De Zerbi Inter, il tecnico fa chiarezza: arriva la risposta sul suo futuro

Segnala spaziointer.it: L'allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi ha risposto ai rumors di mercato che riguardavano anche il suo futuro.

De Zerbi spegne le voci sul suo futuro: 'Nessuna chiamata'

informazione.it scrive: De Zerbi, le parole sul futuro Non ha potuto sottrarsi ad alcune domande sul proprio futuro Roberto De Zerbi, intervenuto quest'oggi a Foggia dove gli è stata conferita la cittadinanza onoraria. 'Sto ...

MARSIGLIA - De Zerbi: "Il Napoli ha meritato lo scudetto, l'Italia deve andare ai Mondiali"

Riporta napolimagazine.com: A margine della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria della città di Foggia, Roberto De Zerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente. Ecco quando raccolto da Tutto ...