Roberto Dante Cogliandro presidente della Commissione espropri della Regione Umbria

Roberto Dante Cogliandro, nuovo presidente della commissione espropri della Regione Umbria, rappresenta un passo strategico verso una gestione più efficace e competente del territorio. Con una carriera consolidata nel notariato umbro, Cogliandro porta con sé un bagaglio di esperienze preziose. La scelta della presidente Stefania Proietti rispecchia un trend crescente: l’importanza di selezionare esperti locali per affrontare le sfide della gestione territoriale. Un’assegnazione che promette un futuro più sostenibile!

Una nomina che è il frutto di una ricerca tra le migliori competenze che hanno operato sul territorio negli ultimi anni e che premia un tecnico napoletano che a lungo ha esercitato la professione notarile in Umbria. La presidente Stefania Proietti ha così voluto garantirsi in un nomina chiave affidando la presidenza della commissione espropri a un giurista esperto, ma allo stesso tempo profondo conoscitore del territorio, con autorevoli relazioni nazionali e internazionali che non potranno che consentire di esercitare al meglio un ruolo in favore della Regione Umbria, dei suoi cittadini e dell’economia del territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it