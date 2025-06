Robert Fico da Meloni a Chigi | Discusso di Ucraina energia armi

Il recente incontro tra Giorgia Meloni e Robert Fico segna un passo importante nel rafforzamento delle relazioni tra Italia e Slovacchia. Con l'Ucraina al centro del dibattito, si evidenzia come le dinamiche geopolitiche stiano influenzando anche le scelte energetiche e militari dell'Europa. La curiositĂ della premier italiana nei confronti della situazione slovacca sottolinea un trend crescente: la necessitĂ di alleanze forti per affrontare le sfide globali contemporanee.

Roma, 3 giu. (askanews) - L'Ucraina è stato uno dei temi principali affrontati durante l'incontro a Palazzo Chigi fra la premier Giorgia Meloni e il premier slovacco Robert Fico. "Era molto interessata (Meloni, ndr) alla mia opinione, perchĂ© la Slovacchia è un Paese confinante con l'Ucraina - ha spiegato Fico al termine dell'incontro - "Abbiamo discusso del repowering. Cosa succederĂ in Europa se tutte le energie provenienti dalla Russia non entreranno nell'Unione Europea. In terzo luogo, ci siamo concentrati sulle questioni bilaterali. Ci sono due argomenti concreti su cui vogliamo cooperare: la questione dell'energia nucleare, stiamo per firmare un accordo speciale su come utilizzare gli impianti giĂ usati e ci sono buone opportunitĂ sulla produzione di armi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net