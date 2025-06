Rkomi annulla all’improvviso i concerti estivi Perché ha fatto saltare le date e il calendario del nuovo tour | Preferisce ambienti più intimi

Rkomi sorprende tutti e annulla i concerti estivi, puntando su esperienze più intime. In un panorama musicale sempre più affollato, il cantante milanese sceglie di rimanere fedele alla sua autenticità, abbandonando le grandi arene. Una mossa audace che potrebbe anticipare un trend verso la riscoperta di connessioni autentiche tra artisti e fan. Chi avrà il coraggio di seguirne l’esempio? La musica cambia, e noi con essa.

Una mail anonima, automatica, ha raggiunto molti fan di Rkomi: «Gentile Cliente, ti informiamo che le seguenti date del tour sono state annullate». Tre sono le città: Bologna, Roma, Milano. In poche parole i tre appuntamenti più attesi di una estate che avrebbe dovuto portare il cantante milanese in altre otto località, anche queste annullate. Una comunicazione improvvisa, di punto in bianco, nemmeno anticipata dal management dell’artista o da lui in persona. Sui social è scoppiato il panico, anche perché tra la partecipazione (non fortunatissima) all’ultimo Festival di Sanremo e con l’uscita del nuovo album lo scorso 23 maggio si era preso una fetta importante della scena musicale italiana. 🔗 Leggi su Open.online

