Rivoluzione Napoli tre azzurri sono in bilico | i nomi a sorpresa

Il Napoli è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, ma tre azzurri sono in bilico. Mentre la festa per lo Scudetto si spegne, il calciomercato entra nel vivo, promettendo sorprese che potrebbero cambiare l’assetto della squadra. Con Antonio Conte al timone, ogni decisione conta: quali nomi lasceranno il cuore di Napoli? Non perderti i prossimi sviluppi, sarà un'estate di fuoco!

Si prospetta un calciomercato rovente in casa Napoli e, oltre ai tantissimi nomi già accostati in entrata, si inizia a muovere qualcosa anche in uscita. Smaltita la gioia per la festa Scudetto, la dirigenza azzurra si è subito messa all'opera per cercare di regalare fin da subito una squadra competitiva ad Antonio Conte. Oltre agli acquisti necessari a puntellare la rosa in vista delle competizioni che il Napoli affronterà il prossimo anno, sembra essere arrivato il momento di cedere quei giocatori non più funzionali al progetto azzurro. In tal senso, arrivano novità dal Corriere dello Sport. Simeone e Ngonge verso l'addio: "Vogliono tornare protagonisti".

Leggi anche Rivoluzione Napoli, via per 30 milioni: Conte spiazzato - Il Napoli è pronto a vivere una vera e propria rivoluzione, con un giocatore in procinto di lasciare il club per 30 milioni di euro.

