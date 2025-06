Rivoluzione in vista | Frattesi Paixao Noa Lang e Bonny nel mirino Meret verso il rinnovo

Il calciomercato promette grandi novità: Frattesi, Paixao, Noa Lang e Bonny sono nel mirino per rinforzare la squadra. Mentre il futuro di Meret si fa sempre più stabile con un rinnovo imminente, la strategia della società punta su giovani talenti per affrontare le sfide del prossimo campionato. Un segnale chiaro che il club vuole tornare ai vertici. Sei pronto a scoprire come questa rivoluzione trasformerà il nostro amato sport?

Lucca è in pole per l’attacco. Sogno Frattesi. E spunta Gosens

Riporta msn.com: Una mezza rivoluzione in vista, con i limiti del Fair Play finanziario da rispettare. In panchina va un "professore" di calcio aggressivo e di qualità, in grado di trovare la chimica di squadra fra uo ...

Inter, Marotta: "Frattesi non ha chiesto di andare via"

sport.sky.it scrive: Poi il passaggio su Frattesi, da giorni al centro di voci di mercato che lo vedrebbero lontano da Appiano Gentile: "Frattesi ha chiesto di andare via? Assolutamente no, è un bravissimo ragazzo e ...

Calciomercato Roma/ Oltre a Frattesi trattative avviate per Buchanan e Paixao (13 gennaio 2025)

Riporta ilsussidiario.net: e vista la poca fiducia riposta fino ad adesso in Soulé. Il nome che è spuntato sul taccuino di Ghisolfi è quello del brasiliano Igor Paixao di proprietà del Feyenoord e che nelle ultime ...