Ritrovati in una fossa comune in Siria i resti di padre Dall’Oglio | il religioso era stato rapito nel 2013

La tragica scoperta di una fossa comune nei pressi di Raqqa riporta alla memoria la drammatica scomparsa di Padre Paolo Dall’Oglio, il gesuita che ha pagato con la vita il suo coraggio nella lotta per la pace. Questo ritrovamento non è solo un monito sulla brutalità del conflitto siriano, ma ci invita a riflettere sull’importanza della dignità umana e dell’impegno religioso in tempi di crisi. La sua storia continua a ispirare un mondo in cerca di speranza.

In una fossa comune nei pressi di Raqqa in Siria sarebbe stato rinvenuto il cadavere di un uomo in abiti religiosi e si ritiene possa essere quello di Padre Paolo Dall’Oglio, il gesuita romano scomparso il 29 luglio 2013 nel Nord della Siria, all’epoca occupato dallo Stato Islamico, dove si era recato per trattare la liberazione di alcuni ostaggi. Lo scrive il settimanale Oggi. La notizia del possibile ritrovamento è stata riferita ad Oggi dal vescovo di Qamishlie nel Nord del Paese e confermata dal nunzio apostolico a Damasco, il cardinale Mario Zenari: “Sono stato informato ieri sera”, ha dichiarato l’ambasciatore della Santa Sede, “le indicazioni sulla località del ritrovamento e sull’identificazione di Padre Paolo non sono ancora precise. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Ritrovati in una fossa comune in Siria i resti di padre Dall’Oglio”: il religioso era stato rapito nel 2013

Su questo argomento da altre fonti

Siria, trovato cadavere in abiti religiosi in una fossa comune. "Forse è Padre Dall'Oglio"

tg24.sky.it scrive: Leggi su Sky TG24 l'articolo Siria, trovato cadavere in abiti religiosi in una fossa comune. 'Forse è Padre Dall'Oglio' ...

"Ritrovati in una fossa comune in Siria i resti di padre Dall'Oglio": il religioso era stato rapito nel 2013

Da informazione.it: Potrebbe essere Padre Paolo Dall'Oglio il cadavere dell’uomo in abiti religiosi ritrovato in una fossa comune nei pressi di Raqqa In Siria. La… Leggi ...

Oggi: 'Il corpo di padre dall'Oglio in una fossa comune in Siria'

Segnala ansa.it: La notizia data dal vescovo di Qamishlie. Il gesuita romano era scomparso il 29 luglio 2013 nel Nord della Siria dove si era recato per trattare la liberazione di alcuni ostaggi (ANSA) ...