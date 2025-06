Ritorno al Futuro | Michael J Fox e le star del film lanciano l' appello per ritrovare l' iconica Gibson rossa

Un pezzo di storia del cinema sta cercando casa! Michael J. Fox e le leggende di *Ritorno al Futuro* hanno lanciato un appello accorato per ritrovare la mitica chitarra rossa Gibson, simbolo di un'epoca indimenticabile. In un momento in cui la nostalgia per gli anni '80 è più forte che mai, questo oggetto diventa un ponte tra generazioni. Chiunque abbia informazioni potrebbe riportare alla luce un tesoro culturale!

Le star di Ritorno al Futuro hanno sostenuto con un video l'appello rivolto ai fan nel tentativo di rintracciare la chitarra rossa usata in un'iconica scena da Marty McFly. Michael J. Fox e le star di Ritorno al futuro hanno lanciato un appello per ritrovare l'iconica chitarra rossa della Gibson usata nel film del 1985. In un video condiviso online si chiede infatti l'aiuto dei fan per rintracciare lo strumento musicale usato nella famosa scena del cult sulle note di Johnny B. Goode. L'appello ai fan di Ritorno del Futuro I filmmaker, come ricordato anche in un comunicato ufficiale di Gibson, avevano provato a trovare la Cherry Red Gibson ES-345 in vista della produzione del sequel, senza riuscirci. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ritorno al Futuro: Michael J. Fox e le star del film lanciano l'appello per ritrovare l'iconica Gibson rossa

Leggi anche Mancini Juve, ritorno di fiamma per l’ex ct della Nazionale? Ha due priorità per il suo futuro: le ultimissime - Roberto Mancini potrebbe tornare prepotentemente nel mirino della Juventus. L'ex CT della Nazionale ha due priorità da considerare per il suo futuro, mentre il club bianconero riflette sulle possibili mosse per rinforzare il proprio staff tecnico.

Segui queste discussioni sui social

BASSANO, IL FENOMENO COSPLAY DEI “MAN IN POCKETS”Dopo Padova Comics e Abano Comix, il gruppo bassanese vola a Milano per la mostra su “Ritorno al Futuro”BASSANO DEL GRAPPA – Dopo il successo raccolto al Padova Comics e all’Abano Comix, il … Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Ritorno al futuro - Parte III è stato a lungo bistrattato, ma con il tempo è invecchiato come il vino; Ritorno al futuro fa 40 anni e festeggia con una mostra imperdibile; Ritorno al Futuro: ecco perchĂ© Biff Tannen è il miglior personaggio della trilogia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ritorno al Futuro: Michael J. Fox e le star del film lanciano l'appello per ritrovare l'iconica Gibson rossa

Secondo msn.com: Michael J. Fox e le star di Ritorno al futuro hanno lanciato un appello per ritrovare l'iconica chitarra rossa della Gibson usata nel film del 1985. In un video condiviso online si chiede infatti l'ai ...

Appello per ritrovare la chitarra rossa di Ritorno al futuro: le star si mobilitano

Da ecodelcinema.com: Michael J. Fox e il cast di "Ritorno al futuro" lanciano un appello per ritrovare la chitarra Cherry Red Gibson ES-345, simbolo del film, scomparsa dal 1985.

Ritorno al futuro fa 40 anni e festeggia con una mostra imperdibile

Come scrive esquire.com: A Milano, un’esposizione d’eccezione tra ricordi, ricostruzioni e oggetti di scena per riscoprire una saga leggendaria.