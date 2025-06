Ritiro totale e niente Nato | cosa svela il dossier di Istanbul sui piani dello Zar

Un nuovo dossier da Istanbul rivela le dure condizioni imposte dalla Russia all'Ucraina: ritiro totale, neutralità e disarmo. Queste richieste non sono solo un tentativo di intimidazione, ma riflettono un trend globale di tensioni geostrategiche che coinvolgono le potenze mondiali. Davanti a una Russia che gioca le sue carte, il futuro dell’Ucraina diventa sempre più incerto. È ora di riflettere sulle vere conseguenze di queste trattative.

Nel nuovo memorandum russo consegnato a Kiev, Mosca impone condizioni dure: ritiro ucraino, neutralità, riconoscimento territoriale, disarmo e niente Nato. Più resa che trattativa, avverte Medvedev. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ritiro totale e niente Nato: cosa svela il dossier di Istanbul sui piani dello Zar

#Ferrari, #Hamilton pensa al #ritiro? L'ex pilota: «Se continua così, rischia di smettere»

