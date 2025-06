Risultati ufficiali confermano la vittoria di Lee in Corea Sud

Lee Jae-myung trionfa alle elezioni presidenziali in Corea del Sud, segnando una svolta importante per la politica progressista del Paese. Con oltre il 96% delle schede scrutinate, la vittoria di Lee non è solo un successo personale, ma un riflesso di un cambiamento epocale nelle aspettative sociali e nel desiderio di riforme. Questa tornata elettorale gioca un ruolo cruciale nell'equilibrio geopolitico dell'Asia orientale. Quali nuove direzioni prenderà ora Se

I dati ufficiali della Commissione Elettorale Nazionale della Corea del Sud confermano che Lee Jae-myung ha sconfitto il rivale conservatore Kim Moon-soo e ha vinto le elezioni presidenziali del Paese. Con il 96,74% delle schede totali scrutinate, è ora matematicamente impossibile per Kim ottenere abbastanza voti per battere Lee, secondo i dati ufficiali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Risultati ufficiali confermano la vittoria di Lee in Corea Sud

Leggi anche Elezioni in Romania, Polonia e Portogallo: ecco tutti i risultati ufficiali. Ribaltone per il candidato “vicino” a Donald Trump - Domenica scorsa, Romania, Polonia e Portogallo hanno vissuto elezioni decisive, con risultati che stanno rivoluzionando la scena politica europea.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il centrosinistra ha vinto a Genova e a Ravenna; Elezioni comunali, Salis vince a Genova. Pure Ravenna a centrosinistra; Risultati elezioni comunali 2025 in diretta: exit poll, proiezioni e spoglio. Tutte le città. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Risultati ufficiali confermano la vittoria di Lee in Corea Sud

Secondo gazzettadiparma.it: (ANSA) - SEUL, 03 GIU - I dati ufficiali della Commissione Elettorale Nazionale della Corea del Sud confermano che Lee Jae-myung ha sconfitto il rivale conservatore Kim Moon-soo e ha vinto le elezioni ...

Olanda: primi risultati ufficiali confermano vittoria di Wilders

Da ansa.it: I primi risultati ufficiali delle elezioni politiche in Olanda confermano la vittoria dell'ultradestra di Geert Wilders. Con 64 comuni scrutinati su 346, il partito per la libertà (Pvv ...

Voto Baviera e Assia, risultati confermano vittoria Cdu-Csu

Come scrive ansa.it: I risultati finali non ufficiali delle elezioni regionali svoltesi ieri in Baviera hanno confermato le indicazioni di massima di exit-poll e proiezioni attribuendo la vittoria alla Csu ...