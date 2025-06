Riqualificazione del campo di Sant' Anna a Chieti il 23 giugno al via i lavori

Il 23 giugno segna l'inizio di una nuova era per il campo di Sant’Anna a Chieti, con lavori di riqualificazione da 722.000 euro. Un investimento che non si limita a rinnovare un impianto storico, ma sottolinea l’importanza dello sport come motore per la comunità. Questo progetto si inserisce in un trend sempre più forte: il potenziamento delle strutture sportive locali per promuovere benessere e socialità. Chieti è pronta a rinascere!

È stata ufficialmente firmata la consegna dei lavori per la riqualificazione del campo sportivo di Sant'Anna, uno degli impianti storici di Chieti, che partiranno il 23 giugno. Un progetto da 722.000 euro, che rappresenta un passo decisivo verso una rete sportiva più moderna, efficiente e.

