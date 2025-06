Riprese le ricerche Maddie McCann | In corso l’ispezione di due pozzi vicino a dove Bruckner viveva Corsa contro il tempo per incriminarlo prima che esca dal carcere

Le ricerche su Maddie McCann si intensificano: in Portogallo, la polizia tedesca ispeziona due pozzi vicini al luogo della scomparsa. Un'operazione cruciale che coincide con l'urgenza di incriminare Christian Bruckner, prima che il tempo scada e lui venga liberato dal carcere. La lotta per la giustizia si fa sempre più serrata, richiamando l'attenzione su un caso che ha segnato generazioni. Cosa si nasconde nei fondali di questi poz

In Portogallo sono in corso nuove ricerche e perquisizioni sul caso Madeleine McCann. Come riporta l’ Adnkronos una trentina di agenti della polizia tedesca stanno ispezionando freneticamente due pozzi che si trovano a dieci minuti di auto, vicino a Praia da Luz, nell’Algarve, dove la bimba inglese scomparve nel 2007. L’ispezione dovrebbe durare fino a venerdì 6 giugno. L’area dove si trovano i pozzi in esame è quella dove si presume che il principale sospettato del rapimento della bimba, Christian Bruckner abbia vissuto per mesi con un camper. La conferma di questa nuova accelerazione delle indagini l’ha data il quotidiano portoghese Correio da Manha: “In Portogallo è attualmente in corso un procedimento penale nell’ambito delle indagini sul caso Madeleine McCann ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it