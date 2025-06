Riprese le ricerche Maddie McCann cosa succede a 18 anni dalla scomparsa in Portogallo

Dopo 18 anni dalla sua misteriosa scomparsa, le ricerche di Madeleine McCann riprendono a Praia da Luz, portando alla luce un caso che continua a tenere col fiato sospeso l’Europa. Questo riavvio delle indagini non solo riaccende l’attenzione su una delle sparizioni più enigmatiche, ma riflette anche la crescente domanda di giustizia e verità in storie simili, come quella di Chiara Poggi in Italia. Riusciremo finalmente a fare chiarezza?

Mentre in Italia si continua a indagare sull’omicidio di Chiara Poggi, a distanza di quasi vent’anni un altro caso che aveva scosso l’opinione pubblica europea si riapre clamorosamente. A Praia da Luz, sulla costa meridionale del Portogallo, sono ufficialmente ripartite le ricerche per ritrovare Madeleine McCann, la bambina inglese scomparsa nel maggio del 2007 mentre era in vacanza con i genitori. Questa mattina, martedì 3 giugno, alcune pattuglie della polizia portoghese hanno imboccato una strada sterrata nei pressi di Lagos, in Algarve, dando ufficialmente il via a nuove perlustrazioni nella zona già battuta in passato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Segui queste discussioni sui social

Dietro al dilagante ossimoro mediatico del mini-calamaro colossale #animali #molluschi #giganti #abissi #profondità #oceano #antartico #seppie #calamari #predatori #carnivori #tentacoli #batipelagico #oscurità #avvistamenti #ricerca #navi … Leggi la discussione

@rosigi04 Di dormire che? Io a volte sveglio la notte intera a navigare e elaborare #foto e #riprese @Lucater Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Maddie McCann, possibile svolta: ricerche riprendono in Portogallo vicino alla casa del sospettato Brueckner. Ispezionati due pozzi

Riporta ilmessaggero.it: Gli investigatori portoghesi hanno ripreso le indagini nei pressi del luogo della scomparsa della bambina britannica Maddie McCann, avvenuta nel 2007 a Praia da Liza, nel Portogallo ...

Maddie McCann, si cerca dentro due pozzi vicino alla casa del sospettato Brueckner (che presto sarà rilasciato): possibile svolta dopo 18 anni

Scrive ilmattino.it: Gli investigatori portoghesi hanno ripreso le indagini nei pressi del luogo della scomparsa della bambina britannica Maddie McCann, avvenuta nel 2007 a Praia da Liza, nel Portogallo ...

Riprendono in Portogallo le ricerche della bimba inglese Maddie

Riporta ansa.it: Gli investigatori portoghesi hanno ripreso stamattina le indagini nei pressi del luogo della scomparsa della bambina britannica Maddie McCann, avvenuta nel 2007 a Praia da Liza, nel Portogallo ...