Riprese le indagini sulla scomparsa di Maddie McCann in Portogallo

Le indagini sulla scomparsa di Maddie McCann tornano a infiammare l’opinione pubblica. A distanza di 16 anni, gli investigatori portoghesi riaprono un capitolo oscuro della cronaca, ricordando che il mistero avvolge non solo la vita della bambina, ma anche quella di tanti altri casi irrisolti. Questo nuovo slancio potrebbe portare a rivelazioni sorprendenti, accendendo speranze e domande sul destino di chi è scomparso nel nulla. Rimanete con noi per sc

Gli investigatori portoghesi hanno ripreso stamattina le indagini nei pressi del luogo della scomparsa della bambina britannica Maddie McCann, avvenuta nel 2007 a Praia da Liza, nel Portogallo meridionale, ha riferito un portavoce della polizia all'AFP. Diverse auto degli investigatori hanno imboccato una strada sterrata presidiata dalla polizia, hanno osservato i giornalisti dell'AFP. Le ricerche, riprese oggi e che dovrebbero durare fino a venerdì, sono state effettuate in base a un mandato emesso dalle autorità tedesche, che sospettano che un uomo tedesco, Christian Brückner, abbia ucciso Madeleine McCann.

