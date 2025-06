Riprendono le ricerche di Maddie McCann | in corso l’ispezione di due pozzi a 10 minuti dal resort dove la piccola è scomparsa

Le ricerche di Maddie McCann tornano a far battere il cuore di chi spera in un finale diverso. A diciotto anni dalla misteriosa scomparsa, gli investigatori ispezionano pozzi nei pressi del resort di Praia da Luz, un segno che la verità potrebbe essere più vicina. Questo episodio riaccende l'interesse su casi irrisolti e il diritto alla giustizia, richiamando l'attenzione sull'importanza di non perdere mai la speranza. La ricerca continua.

A diciotto anni dalla sua scomparsa, in Portogallo sono riprese le ricerche di Maddie McCann, la bambina inglese svanita nel nulla nel 2007. Diversi agenti tedeschi, infatti, hanno raggiunto la località di Praia da Luz per setacciare la zona insieme alla polizia portoghese. Agli inquirenti è stato dato il permesso di controllare terreni ed edifici con le ricerche che si sono concentrate nella zona tra il Luz Ocean Club, dove la famiglia alloggiava quando la bambina è scomparsa, e il capanno dove ai tempi viveva il tedesco Christian Brueckner, principale sospettato del rapimento e, si presume, dell’omicidio di Maddie. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Riprendono le ricerche di Maddie McCann: in corso l’ispezione di due pozzi a 10 minuti dal resort dove la piccola è scomparsa

Leggi anche Maddie McCann, 18 anni dopo la scomparsa riprendono le ricerche - Dopo diciotto anni di silenzio, riprendono le ricerche di Madeleine McCann, la bambina scomparsa in Portogallo nel 2007.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maddie McCann, riprendono le ricerche della polizia nei pozzi a Praia da Luz

Secondo tg24.sky.it: Le ricerche della bimba scomparsa 18 anni fa sono riprese oggi e che dovrebbero durare fino a venerdì. Sono state effettuate in base a un mandato emesso dalle autorità della Germania, che sospettano ...

Maddie McCann, possibile svolta: ricerche riprendono in Portogallo vicino alla casa del sospettato Brueckner. Ispezionati due pozzi

Segnala ilmessaggero.it: Gli investigatori portoghesi hanno ripreso le indagini nei pressi del luogo della scomparsa della bambina britannica Maddie McCann, avvenuta nel 2007 a Praia da Liza, nel Portogallo ...

Riprendono in Portogallo le ricerche della bimba inglese Maddie

Come scrive ansa.it: Gli investigatori portoghesi hanno ripreso stamattina le indagini nei pressi del luogo della scomparsa della bambina britannica Maddie McCann, avvenuta nel 2007 a Praia da Liza, nel Portogallo ...