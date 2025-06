Riparte la stagione Via a tuffi e nuotate alla piscina Manara

La stagione estiva è ufficialmente tornata e la piscina Manara riaccende la voglia di tuffi e nuotate! Con la gestione di Aquamore, il divertimento è assicurato, ma c'è un'altra sfida all'orizzonte: la ristrutturazione della piscina coperta. Un investimento da milioni di euro per garantire un futuro sempre più luminoso agli amanti dell'acqua. Scopri perché questa è l'estate perfetta per immergersi nel benessere!

Riaperto l'impianto esterno della piscina Manara. Ha preso il via la stagione estiva, con la gestione sempre garantita da Aquamore come lo scorso anno, mentre per la struttura coperta c'è ancora da attendere. I lavori per la manutenzione e la rimessa a nuovo richiedono, infatti, un forte investimento: oltre milioni di euro e l'amministrazione punta per questo a un project financing. Intanto la buona notizia per i frequentatori dell'impianto cittadino è la possibilità di tuffarsi in acqua per tutta l'estate. Per poter riaprire nelle scorse settimane sono stati effettuati lavori da parte di Agesp Attività Strumentali, opere che hanno richiesto una spesa di circa 150mila euro a cui da parte del Comune sono stati aggiunti 66mila euro, a titolo di compensazione per il gestore per i mancati introiti a causa dello stop delle vasche coperte.

