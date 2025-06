RIP! Selvaggia Lucarelli è morta

Selvaggia Lucarelli, icona della satira italiana, sta per “morire” nel suo nuovo show “RIP – Roast in Peace”, in arrivo su Prime Video. Un'idea audace che gioca con la morte dei personaggi pubblici, riflettendo un trend crescente nei media: la commedia nera. Immaginate un funerale trasmesso in diretta! Questo format provoca e diverte, sfidando i confini del buon gusto. Preparati a ridere anche dell’irreversibile!

Selvaggia Lucarelli è morta. Anzi, a voler essere precisi, morirà presto, presumibilmente a Natale, e il suo funerale verrà trasmesso da Prime Video. Davide Maggio può annunciare in anteprima l’arrivo di RIP, Roast in Peace, nuovo show che vede al centro della scena esequie di personaggi noti deceduti. per l’occasione! Insieme a quello della giornalista, verranno celebrati i funerali di Francesco Totti, Roberto Saviano ed Elettra Lamborghini. Maestra di cerimonie sarà Michela Giraud. Ma, attenzione, morirà anche lei. Sempre in video e, qualora non si fosse capito, per scherzo. Oltre all’officiante, ci saranno dei comici a fare i coccodrilli. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - RIP! Selvaggia Lucarelli è morta

Selvaggia Lucarelli, la mamma in ospedale: «Covid e Alzheimer, non parla e non mi danno notizie» «Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta

Un lutto improvviso, questa mattina, per Selvaggia Lucarelli: la madre Nadia Agen ... "Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta. È morta di Covid e di compromessi.

La madre di Selvaggia Lucarelli, Nadia, è morta. A raccontarlo è stata la stessa giornalista sui social, in un toccante messaggio. "Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta.