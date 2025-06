Rinnovo Tessera Elettorale a Roma per il Referendum dell’8 e 9 Giugno 2025

Preparati per il futuro! In vista del referendum dell'8 e 9 giugno 2025, i cittadini romani hanno l'opportunità di rinnovare la tessera elettorale: un passo fondamentale per far sentire la propria voce. Non aspettare l'ultimo momento! Scopri dove e quando effettuare il rinnovo e assicurati di essere pronto a partecipare attivamente alla democrazia. Un piccolo gesto che può fare una grande differenza!

In vista delle consultazioni referendarie ed elettorali previste per i giorni 8 e 9 giugno 2025, i cittadini romani che necessitano di rinnovare la propria tessera elettorale – perché completa, smarrita o deteriorata – possono già attivarsi per tempo. Dove e Quando Rinnovare la Tessera. Il rinnovo della tessera elettorale può essere richiesto senza appuntamento presso l’Ufficio Anagrafico del proprio Municipio di appartenenza, secondo l’ ordine di arrivo e negli orari di apertura ordinari: Lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 8:30 alle 13:00. Martedì e giovedì: dalle 8:30 alle 17:00. Cambi di Residenza e Neoelettori. 🔗 Leggi su Funweek.it

