Rinnovo Meret tutto pronto in casa Napoli | durata e ingaggio del nuovo contratto

Il Napoli guarda al futuro con Alex Meret, pronto a rinnovare il contratto dopo una stagione da sogno che ha portato il quarto Scudetto. Un accordo che non solo conferma un portiere di talento, ma sottolinea anche l’ambizione del club di continuare a brillare nel calcio italiano e europeo. In un panorama calcistico in continua evoluzione, il rinnovo di Meret rappresenta una mossa strategica per mantenere alta la competitività della squadra.

Alex Meret vede ormai da vicinissimo il rinnovo di contratto con la SSC Napoli: svelati tutti i dettagli in merito al nuovo accordo. Quella che si √® conclusa poco pi√Ļ di una settimana fa √® stata una stagione a dir poco storica per il Napoli, che √® riuscito nell‚Äôimpresa di portarsi a casa il suo quarto Scudetto. Un successo sofferto, manifesto di quello che √® stato l‚Äôimpatto d i Antonio Conte con la realt√† azzurra e ora si appresta a vivere il suo secondo anno all‚Äôombra del Vesuvio, con l‚Äôambizione di confermarsi in Serie A e di giocarsela, magari, anche nella UEFA Champions League. Il merito maggiore va senza dubbio all‚Äôex Commissario Tecnico della Nazionale, che √® riuscito a ribaltare un ambiente che si era fatto ostico dopo il decimo posto della stagione 2023 ‚Äď 2024. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it ¬© Spazionapoli.it - Rinnovo Meret, tutto pronto in casa Napoli: durata e ingaggio del nuovo contratto

Leggi anche Meret, il rinnovo si allontana: incredibile assalto di una¬†big¬†di¬†Serie¬†A - Il rinnovo di Meret appare sempre pi√Ļ lontano, con un'importantissima squadra di Serie A pronta a tentare l'assalto.

Accordo chiuso per il rinnovo di Alex Meret con il Napoli. Adesso manca davvero solo l‚Äôufficialit√†. Prolungamento biennale a circa 2,5M‚ā¨ a stagione. Ora LIVE Tweet live su X

Schira: √ą praticamente fatta per il rinnovo di #Meret, ecco cosa manca‚ÄĚ Prosegue cos√¨ il giornalista: ‚ÄúIl #Napoli rinforzer√† molto la squadra, sopratutto in attacco‚ÄĚ Tweet live su X

SKY - Marchetti: "Napoli, vicino il rinnovo di Meret, confermate le visite mediche di De Bruyne, ecco tutti i nomi seguiti dagli azzurri" https://ift.tt/80KsnFv Tweet live su X

