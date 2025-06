Rincari a Perugia prezzi alle stelle | alimenti in forte aumento

A Perugia l'estate si preannuncia calda non solo per il clima, ma anche per le tasche dei cittadini. Con rincari significativi come quelli del burro e del parmigiano, la spesa alimentare sta diventando un vero e proprio incubo. Questo fenomeno non è isolato: in tutta Italia, i consumatori avvertono il peso di un'inflazione che colpisce soprattutto il carrello della spesa. Una situazione che invita a riflettere sul valore del cibo e sulla sostenibilità delle nostre scelte alimentari.

Perugia, 3 giugno 2025 – Il prezzo del burro a Perugia in un anno è aumentato di quasi 2 euro, il parmigiano addirittura di tre euro al chilo. L’estate appena iniziata non si prospetta vantaggiosa per i prezzi in città . Nonostante il tasso di inflazione cresca in maniera contenuta, i prezzi dei generi alimentari sono quelli che continuano a crescere in modo inesorabile. Veniamo al burro ad esempio: l’anno scorso di questi tempi secondo l’Osservatorio di prezzi e tariffe del Ministero della Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio in provincia di Perugia era di 12,50 euro al chilo. Bene, lo scorso mese è arrivato a quota 14,41 euro che in percentuale significa più 15,3 per cento, ben lontano da quel +1,6 per cento tendenziale registrato nel capoluogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rincari, a Perugia prezzi alle stelle: alimenti in forte aumento

