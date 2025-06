Rinascere nuovi dopo il cancro | la storia di Stefania Pia in piazzetta Bagnasco

Un percorso di rinascita e resilienza: mercoledì 4 giugno, alle 18.30, piazzetta Bagnasco ospiterà "Rinascere Nuovi". Stefania Pia, artista multimediale e creative director, condividerà la sua toccante esperienza sul cancro, un tema che ci riguarda tutti. La sua storia è un potente esempio di come la creatività possa trasformare il dolore in bellezza. Un incontro imperdibile per chi cerca ispirazione e speranza nella lotta contro le avversità.

“Rinascere Nuovi – Un viaggio attraverso la malattia: prima, durante e dopo” è il titolo dell’evento in programma alle 18.30 di mercoledì 4 giugno in piazzetta Bagnasco. Protagonista del pomeriggio, che si annuncia denso di emozioni, sarà Stefania Pia, artista multimediale, creative director e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Rinascere nuovi, dopo il cancro: la storia di Stefania Pia in piazzetta Bagnasco

