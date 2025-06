rimossi enormi detriti dell alluvione così il tenetra diventa più sicuro

La sicurezza del Tenetra è finalmente a un passo dal diventare realtà! Con la rimozione dei detriti causati dall’alluvione del settembre 2022, si segna un passo cruciale nella rinascita di queste preziose terre. Un accordo strategico tra la struttura commissariale regionale e il Consorzio di bonifica sta trasformando la situazione. In un’epoca in cui il cambiamento climatico richiede attenzione costante, questo intervento rappresenta un esempio luminoso di resilienza e pianificazione per il futuro.

Sono in fase di ultimazione i lavori di rimozione del materiale che è sceso dai versanti dei monti, in quantità impressionanti, durante l’alluvione del settembre del 2022. Nello specifico in località Tenetra e a Chiaserna. "Un accordo che abbiamo fortemente caldeggiato, quello tra la struttura commissariale regionale all’alluvione e il Consorzio di Bonifica delle Marche, senza il quale questo enorme problema sarebbe rimasto un potenziale e pericoloso pericolo per la sicurezza dei centri abitati a valle", ha dichiarato il sindaco Alessandro Piccini che è entrato nello specifico degli interventi che dovrebbero essere in dirittura di arrivo: "Un importante lavoro di rimozione del materiale, ripristino funzionalità delle briglie e riprofilatura degli argini che ha impegnato per decine di giorni tre escavatori e camion in viaggio senza sosta sia sul torrente Tenetra che sul Bevano (zona Renaccio a Chiaserna). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it