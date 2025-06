Rimborsi per l’alluvione | Ultimi bonifici in arrivo

Rimborsi per l’alluvione: gli ultimi bonifici sono in arrivo! Dopo settimane di attesa e richieste pressanti dai comitati degli alluvionati campigiani, la Regione ha finalmente ascoltato le loro voci. L’incontro tecnico, con la presenza dell’assessora Monia Monni, segna un passo importante verso la ricostruzione e il supporto delle comunità colpite. Un segnale di speranza in un momento difficile, dove la solidarietà è più che mai necessaria.

Un incontro tecnico, ma che i comitati che riuniscono gli alluvionati campigiani avevano richiesto a gran voce. E’ quello che si è svolto in Regione alla presenza, fra gli altri, dell’assessora alla Protezione civile, Monia Monni, e dei rappresentanti degli stessi comitati fra cui il Comitato Alluvione Campi 2023. Incontro che è arrivato dopo diverse richieste, insieme a quella, rivolta ufficialmente al Comune di Campi, alla stessa Regione e a Publiacqua, di instaurare un tavolo tecnico per la gestione e la manutenzione del sistema fognario, ma anche per capire e rivedere l’attuale gestione delle allerte delle emergenze e la loro attivazione sul territorio, ribadendo al tempo stesso la necessità di una maggiore sicurezza e di una presenza costante delle istituzioni, ovvero quello che fin dai giorni successivi all’alluvione del 2023 è stato il loro ‘mantra’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rimborsi per l’alluvione: "Ultimi bonifici in arrivo"

Leggi anche Alluvione, "solo il 3,5% dei privati ha ottenuto i rimborsi": Legacoop scrive ai parlamentari, "Serve una fase 2" - A due anni dall'alluvione che ha colpito duramente la Romagna, Legacoop Romagna sollecita un incontro con i parlamentari locali.

